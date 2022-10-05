Мемориал Панина. Шанаева и Дрозд, Пасечник и Некрасов выступят с произвольными танцами

Теги сборная России результаты танцы на льду Мемориал Панина Павел Дрозд Максим Некрасов Елизавета Шанаева Елизавета Пасечник Фигурное катание

6 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге женщины представят короткие программы.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 22.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».

1. Яна Трубинова – Владислав Шевнин

2. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин

3. Елизавета Пасечник – Максим Некрасов

4. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

После ритм-танца

1. Елизавета ШанаеваПавел Дрозд – 79,15

2. Елизавета Пасечник – Максим Некрасов – 73,03

3. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин – 49,80

4. Яна Трубинова – Владислав Шевнин – 43,90

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