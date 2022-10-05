Мемориал Панина. Шанаева и Дрозд, Пасечник и Некрасов выступят с произвольными танцами
6 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге женщины представят короткие программы.
Мемориал Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 22.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
1. Яна Трубинова – Владислав Шевнин
2. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин
3. Елизавета Пасечник – Максим Некрасов
4. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
После ритм-танца
1. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 79,15
2. Елизавета Пасечник – Максим Некрасов – 73,03
3. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин – 49,80
4. Яна Трубинова – Владислав Шевнин – 43,90
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