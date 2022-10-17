Илья Авербух: «Щербакова импровизирует и практически все вопросы задает от себя. Я думаю, у нее большой потенциал в ведении программ»

Продюсер ледовых шоу высказался о работе и в качестве ведущих «Ледникового периода».

«Я считаю, девчонки просто великолепно справляются. Мне нравится, что они очень дружат и за кулисами, с ними и Женя Медведева, они все поддерживают друг друга.

Алина уже уверенная, много вела проектов, поэтому у нее уже есть уровень.

То, какими семимильными шагами ворвалась в проект Аня Щербакова… У нее действительно поставлена речь, она прямо у нее льется. Она и импровизирует. Надо отдать должное, что Аня практически все вопросы задает от себя.

Я думаю, у нее большой потенциал в ведении программ», — сказал Авербух.

Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой