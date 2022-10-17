Илья Авербух: «Щербакова импровизирует и практически все вопросы задает от себя. Я думаю, у нее большой потенциал в ведении программ»
Продюсер ледовых шоу Илья Авербух высказался о работе Алины Загитовой и Анны Щербаковой в качестве ведущих «Ледникового периода».
«Я считаю, девчонки просто великолепно справляются. Мне нравится, что они очень дружат и за кулисами, с ними и Женя Медведева, они все поддерживают друг друга.
Алина уже уверенная, много вела проектов, поэтому у нее уже есть уровень.
То, какими семимильными шагами ворвалась в проект Аня Щербакова… У нее действительно поставлена речь, она прямо у нее льется. Она и импровизирует. Надо отдать должное, что Аня практически все вопросы задает от себя.
Я думаю, у нее большой потенциал в ведении программ», — сказал Авербух.
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