Гран-при среди юниоров. Готье и Тьерен, Мразкова и Мразек, Ткаченко и Киляков выступят с ритм-танцами

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13 октября в Энье стартует заключительный этап Гран-при среди юниоров. Танцоры на льду выступят с ритм-танцами. 

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Энья, Италия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

1. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)

2. Марианне Хуберт – Вильям Оддсон (Канада)

3. Дженна Хауэр – Бенджамин Старр (США) 

4. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)

Вторая разминка

10. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

Третья разминка

13. Луиз Борде – Тома Жипулю (Франция)

14. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)

15. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)

Четвертая разминка

18. Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

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