Гран-при среди юниоров. Готье и Тьерен, Мразкова и Мразек, Ткаченко и Киляков выступят с ритм-танцами
13 октября в Энье стартует заключительный этап Гран-при среди юниоров. Танцоры на льду выступят с ритм-танцами.
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Энья, Италия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)
2. Марианне Хуберт – Вильям Оддсон (Канада)
3. Дженна Хауэр – Бенджамин Старр (США)
4. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)
Вторая разминка
10. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
Третья разминка
13. Луиз Борде – Тома Жипулю (Франция)
14. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
15. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)
Четвертая разминка
18. Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
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