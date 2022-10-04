Ангелина Мельникова: «Из фигуристок мне очень импонируют Щербакова и Валиева. Я за эстетику»

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, кого поддерживает в фигурном катании.

– Многие гимнастки общаются с фигуристками. Вы с кем-то дружите?

– Прямо чтобы плотно общаться – наверное, нет. Но недавно виделась с Аней Щербаковой на матче «Спартака».

– О чем говорили друг с другом две олимпийские чемпионки?

– У нее же сейчас проблемы с коленом. Пообщались на тему травмы, по восстановлению. Говорили о спорте, о чем еще могут говорить две спортсменки.

– За кем следите в фигурном катании, кого поддерживаете?

– Мне очень импонируют Щербакова и Валиева. Эстетические спортсменки, я за эстетику.

– Видел, что вы и сами пробовали себя на льду. А если пригласят, например, в «Ледниковый период», вы бы согласились?

– Думаю, да. Было бы интересно себя попробовать, потому что мне нравятся другие виды спорта. И кататься на коньках нравится. Но когда я встаю на коньки, я же спортсменка, просто так кататься по кругу мне не интересно. Хочется выучить какой-нибудь элемент.

Спортивный характер постоянно требует ставить перед собой какую-то конкретную цель. Мы не можем кататься просто так. Попытаться выучить прыжок, попадать тысячу раз, позлиться на себя, что не получается... И пробовать снова, – сказала Мельникова.

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