Даниил Самсонов после возвращения на лед: «Спасибо каждому, кто не отвернулся, – за то, что оставались рядом в трудный момент»

Российский фигурист Даниил Самсонов поблагодарил врачей и тренеров, которые помогли ему вернуться на лед.

Ранее 17-летний спортсмен занял девятое место на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. До этого он не выступал на соревнованиях с января 2021 года из-за травмы колена.

«Есть врачи, которые не только приобрели медицинские навыки и умения, но и посвятили свою жизнь этому по призванию. Мне посчастливилось встретить такого человека!

Александр Владимирович, хочу выразить Вам свою искреннюю благодарность за то, что в сложный для меня момент не отвернулись и не оказались безразличны. За то, что нашли время и силы вникнуть в проблему и найти решение. Благодаря Вам я снова могу чувствовать лед под ногами. У вас истинно золотое сердце и чистая душа!

Иногда просто поддержать человека не менее важно, чем помочь ему решить проблему. И простое человеческое участие становится ценнее, выше всех материальных благ. Именно искренняя поддержка давала и дает мне силы двигаться дальше, преодолевая все преграды.

Спасибо каждому, кто не отвернулся, – за отзывчивость, за то, что оставались рядом в трудный момент. Спасибо за то, что услышали и поняли, смогли выбрать нужные слова, окрылить. Пусть вам всем это добро вернется здоровьем, благополучием и крепким плечом в нужный час!

Хочу сказать спасибо моему тренерскому штабу (группы Этери Тутберидзе – Sports.ru). За то, что верите и продолжаете верить в меня, поддерживать и помогать! Отдельное спасибо Георгию Владимировичу за то, что были рядом и смогли найти правильные слова», – написал Самсонов в соцсети.

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