Даниил Самсонов: «Тройной аксель уже близко. Скоро его можно будет вставлять в программы. Четверные потом»

Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал, что скоро будет выполнять в своих программах тройной аксель.

Сегодня он выступил с произвольной программой на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Тройной аксель уже близко. Скоро его можно будет вставлять в программы. Четверные потом. Я сначала хочу покорить аксель, исполнять его в короткой, чтобы иметь небольшой запас к произвольной. Ну, а в течение сезона буду стараться восстанавливать все прыжки – не только любимые. Надо уметь все. Потому что неделю может идти один прыжок, а на следующей неделе он уже не тот», – сказал Самсонов.

– Какой ваш любимый прыжок?

– Мне нравится лутц, флип и сальхов. Тулуп – вообще не мой прыжок, но все равно надо его учить, потому что многие спортсмены-мужчины прыгают четверной тулуп. А я не должен от них отставать. Не сказал бы, что у меня есть нелюбимые. Есть просто прыжки, которые у меня чуть хуже получаются. На тренировке мы работаем над всеми прыжками. Если есть задание прыгнуть тулуп – все прыгаем тулуп.

– Вы ездили на сборы в роли тренера. Это была разовая акция?

– У меня есть там знакомый тренер, меня пригласили помочь спортсменам из Казахстана. Если будут приглашать, я с удовольствием приеду, главное, чтобы это не мешало тренировочному процессу и соревновательному сезону. Это большая честь, что меня пригласили. Я сейчас заканчиваю 11-й класс и буду учиться на профессию тренера. В любом случае этот опыт мне поможет.

– В будущем вы видите себя в качестве тренера?

– Вижу себя связанным со льдом. Думаю, поскольку практически вся жизнь моя на льду, думаю, и в будущем так это и останется.

– А тренером вы видите себя как тренер-одиночник или готовы рискнуть в парах, танцах?

– Я бы не стал рисковать, не особо разбираюсь в танцевальных и парных элементах. Нацелен на одиночное катание. Но это уже в будущем, думаю, я надолго останусь в спорте, – цитирует фигуриста «Спорт-Экспресс».