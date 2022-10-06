Анна Щербакова: «Узнала, что буду ведущей «Ледникового периода», буквально за пару дней до начала съемок. Очень удивилась, обрадовалась»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова рассказала, что узнала о том, что будет ведущей шоу , за несколько дней до начала съемок.

«Я узнала, что буду ведущей, буквально за пару дней до начала съемок. Мне сообщили и его команда, очень удивилась, обрадовалась.

Но стала нервно пересматривать предыдущие выпуски «Ледникового периода», чтобы как-то подготовиться. Все-таки спорт – это хорошо, но если я работаю в качестве ведущей, то тут нужны совершенно другие навыки, над которыми я буду работать.

Волнение определенно сегодня присутствовало, наверное, больше даже в момент, когда надо было задавать вопросы участникам. А когда записывали разные подводки, наоборот, мне очень понравилось это все. Довольно интересно для меня.

Но, конечно, волнение не сравнится с соревнованиями. Наверное, здесь для меня это более непривычно. Я в этом деле не профессионал.

Даже если в фигурном катании я все-таки волнуюсь, там более профессиональный подход, множество тренировок, за плечами много лет подготовки», – сказала Щербакова.

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