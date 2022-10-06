Анна Щербакова: «Узнала, что буду ведущей «Ледникового периода», буквально за пару дней до начала съемок. Очень удивилась, обрадовалась»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Анна Щербакова Ледниковый период Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова рассказала, что узнала о том, что будет ведущей шоу «Ледниковый период», за несколько дней до начала съемок.

«Я узнала, что буду ведущей, буквально за пару дней до начала съемок. Мне сообщили Илья Авербух и его команда, очень удивилась, обрадовалась.

Но стала нервно пересматривать предыдущие выпуски «Ледникового периода», чтобы как-то подготовиться. Все-таки спорт – это хорошо, но если я работаю в качестве ведущей, то тут нужны совершенно другие навыки, над которыми я буду работать. 

Волнение определенно сегодня присутствовало, наверное, больше даже в момент, когда надо было задавать вопросы участникам. А когда записывали разные подводки, наоборот, мне очень понравилось это все. Довольно интересно для меня.

Но, конечно, волнение не сравнится с соревнованиями. Наверное, здесь для меня это более непривычно. Я в этом деле не профессионал.

Даже если в фигурном катании я все-таки волнуюсь, там более профессиональный подход, множество тренировок, за плечами много лет подготовки», – сказала Щербакова. 

Надвигается «Ледниковый период»: Загитова ведущая (да, опять!), Медведева и Милохин в деле, дебют у Синициной и Кацалапова

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные