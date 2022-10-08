Железняков о Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода»: «Рад за девочку, помимо фигурного катания ей же надо строить карьеру»

Теги сборная России женское катание Алексей Железняков Анна Щербакова Ледниковый период Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о дебюте олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в роли ведущей шоу «Ледниковый период».

«Я считаю, что Аня – очень интеллектуальная девочка, у нее очень образованные родители, она сама очень образованная. Я думаю, что у нее вполне получится. Ей немножечко нужно сейчас влиться, набраться опыта. В общем, я уверен, что у девочки все получится, с интеллектом у нее все в порядке, голова хорошо работает.

Я рад за девочку, помимо фигурного катания ей же тоже надо строить свою карьеру, она взрослеет. Это замечательно, что ее пригласили на такой грандиозный проект», – сказал Железняков.

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