Железняков о Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода»: «Рад за девочку, помимо фигурного катания ей же надо строить карьеру»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о дебюте олимпийской чемпионки в роли ведущей шоу .

«Я считаю, что Аня – очень интеллектуальная девочка, у нее очень образованные родители, она сама очень образованная. Я думаю, что у нее вполне получится. Ей немножечко нужно сейчас влиться, набраться опыта. В общем, я уверен, что у девочки все получится, с интеллектом у нее все в порядке, голова хорошо работает.

Я рад за девочку, помимо фигурного катания ей же тоже надо строить свою карьеру, она взрослеет. Это замечательно, что ее пригласили на такой грандиозный проект», – сказал Железняков.