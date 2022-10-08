Железняков о Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода»: «Рад за девочку, помимо фигурного катания ей же надо строить карьеру»
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о дебюте олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в роли ведущей шоу «Ледниковый период».
«Я считаю, что Аня – очень интеллектуальная девочка, у нее очень образованные родители, она сама очень образованная. Я думаю, что у нее вполне получится. Ей немножечко нужно сейчас влиться, набраться опыта. В общем, я уверен, что у девочки все получится, с интеллектом у нее все в порядке, голова хорошо работает.
Я рад за девочку, помимо фигурного катания ей же тоже надо строить свою карьеру, она взрослеет. Это замечательно, что ее пригласили на такой грандиозный проект», – сказал Железняков.
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