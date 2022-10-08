Артур Дмитриев-старший: «Сын выступил пару раз в Америке, но перехода не планировал. А сейчас он в Челябинске живет и работает»
Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев сообщил, что его сын Артур не планировал переходить в сборную США.
В январе Дмитриев выступил на чемпионате США и заявлял о том, что будет выступать за эту страну.
— Как дела у вашего сына? Он ведь хотел перейти в сборную США.
— Нет, он выступил пару раз в Америке, но перехода не планировал. А сейчас Артур в Челябинске живет и работает.
— Но ведь Артур сам публично говорил, что настроен сменить федерацию и ждет формальной процедуры.
— Он просто выступил - ему это было важно. Он хотел. У Артура же американский паспорт, и он может как за сборную США, так и за сборную России выступать. А сейчас сын тренирует и немножко катается. Можно сказать, обустроился в Челябинске.
— А планы какие у него? Вернется в спорт?
— Я так понимаю, Артур пока хочет тренировать. Насчет спорта говорит, что хочет еще попробовать. Но все‑таки возраст уже не для спорта… Многое зависит от здоровья, – сказал Дмитриев-старший.
Комментарии