Артур Дмитриев-старший: «Сын выступил пару раз в Америке, но перехода не планировал. А сейчас он в Челябинске живет и работает»

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании сообщил, что его сын Артур не планировал переходить в сборную США.

В январе Дмитриев выступил на чемпионате США и заявлял о том, что будет выступать за эту страну.

— Как дела у вашего сына? Он ведь хотел перейти в сборную США.

— Нет, он выступил пару раз в Америке, но перехода не планировал. А сейчас Артур в Челябинске живет и работает.

— Но ведь Артур сам публично говорил, что настроен сменить федерацию и ждет формальной процедуры.

— Он просто выступил - ему это было важно. Он хотел. У Артура же американский паспорт, и он может как за сборную США, так и за сборную России выступать. А сейчас сын тренирует и немножко катается. Можно сказать, обустроился в Челябинске.

— А планы какие у него? Вернется в спорт?

— Я так понимаю, Артур пока хочет тренировать. Насчет спорта говорит, что хочет еще попробовать. Но все‑таки возраст уже не для спорта… Многое зависит от здоровья, – сказал Дмитриев-старший.