Артур Дмитриев приостановил карьеру. Ранее он объявлял о переходе в США

Фигурист Артур Дмитриев, выступающий за США, взял перерыв в карьере на неопределенный срок.

Об этом сообщила бывшая фигуристка Екатерина Дмитриева – супруга Артура. В ноябре 2021-го спортсмен объявлял о переходе в США, а в январе 2022-го выступил на американском национальном чемпионате, где занял 11-е место.

«По поводу перехода можем сказать только, что Артур сейчас взял перерыв на неопределенный срок. Я бы не стала говорить, что он завершает карьеру. Артур поддерживает физическую и техническую форму, начинает развивать другие важные навыки, на которые было меньше времени и возможностей во время интенсивных подготовок к тем или иным стартам.

Будет уже смотреть по обстоятельствам и желанию. Сейчас у нас цель – развитие детского и юношеского спорта в регионах России. Есть определенный план действий и свое видение. Начнем с малого и будем развивать это направление, – сказала супруга фигуриста.

Дмитриеву 29 лет. В последний раз он представлял сборную России на международных стартах в 2018 году на российском этапе Гран-при.

Русский фигурист чуть не исполнил прыжок в 4,5 оборота. Мы поговорили с ним