«Вы демонстрируете качества, которые вызывают глубокое уважение к вам как к человеку и политику». Лайшев поздравил Путина с юбилеем

Президент поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем.

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, от имени 50-тысячного союза выпускников и воспитанников легендарной школы «Самбо-70» примите наши самые искренние поздравления с Вашим юбилеем.

Соединяя в себе лучшие черты современного лидера, истинного патриота своей страны, вы демонстрируете те качества, которые вызывают глубокое уважение к Вам как к человеку и политику у всех нас.

Благодарим за неравнодушное отношение к физической культуре и спорту, и неоценимый вклад в развитие нашего национального единоборства самбо. Благодаря Вашей мощной поддержке и личному примеру, у нас активно развивается спорт высших достижений и массовый спорт.

Примите наши самые искренние пожелания крепкого здоровья, сил и терпения, верных друзей! Удачи во всех Ваших начинаниях на благо России!» – написал Лайшев.