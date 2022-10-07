Японская фигуристка Ами Накаи исполнила тройной аксель на этапе юниорского Гран-при в Гданьске и одержала победу

Японская фигуристка Ами Накаи одержала победу на этапе Гран-при среди юниоров в польском Гданьске.

В произвольной программе Накаи исполнила тройной аксель. Она набрала 136,90 балла за прокат и 205,90 по сумме программ.

В сентябре фигуристка заняла третье место на юниорском этапе Гран-при в Риге, где также исполняла данный прыжок. Тогда судьи засчитали ей элемент с недокрутом.

Гран-при среди юниоров. Накаи победила, Чжи А Син – 2-я, Мин Соль Квон – 3-я, Калин – 4-я

Видео ютуб-канала ISU Junior Grand Prix (таймкод – 0:45).