Мао Шимада исполнила тройной аксель и четверной тулуп на юниорском Гран-при в Гданьске

Теги сборная Японии женское катание Гран-при среди юниоров Мао Шимада Фигурное катание

Японская фигуристка Мао Шимада прыгнула тройной аксель и четверной тулуп в произвольной программе на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске.

На четверном тулупе судьи отметили недокрут в четверть оборота.

В оставшейся части программы спортсменка сделала каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель (секвенция), тройной сальхов – тройной тулуп – двойной тулуп, тройной риттбергер и тройной лутц.

Шимада получила за произвольную программу 148,87 балла. Она выиграла соревнования, набрав 217,68 балла по сумме двух программ.

Юная японка Мао Шимада разгромила всех в короткой программе на Гран-при. У нее есть четверной прыжок и свой фан-клуб

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