Гран-при среди юниоров. Син, Ли, Гургенидзе, Накаи, Репонд и Фомченкова покажут произвольные программы

9 сентября на этапе Гран-при среди юниоров в латвийской Риге девушки покажут произвольные программы.
3-й этап
Рига, Латвия
Юниорки
Произвольная программа
Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.
Пятая разминка
23. Кьяра Христова (Болгария)
24. Ханна Эррера (США)
25. Джейд Ховин (Бельгия)
26. Нелла Пелконен (Финляндия)
27. Никола Фомченкова (Латвия)
28. Жюстин Миклет (Канада)
Шестая разминка
29. Чжи Хен Хван (Южная Корея)
30. Инга Гургенидзе (Грузия)
31. Кимми Репонд (Швейцария)
32. Ами Накаи (Япония)
33. Сохо Ли (США)
34. Чжи А Син
Положение после короткой программы
1. Чжи А Син (Южная Корея) – 70,41
2. Сохо Ли (США) – 64,06
3. Ами Накаи (Япония) – 63,87
4. Кимми Репонд (Швейцария) – 58,88
5. Инга Гургенидзе (Грузия) – 58,80
6. Чжи Хен Хван (Южная Корея) – 58,01
7. Жюстин Миклет (Канада) – 57,85
8. Никола Фомченкова (Латвия) – 55,79
9. Нелла Пелконен (Финляндия) – 53,74
10. Джейд Ховин (Бельгия) – 53,05
11. Ханна Эррера (США) – 49,30
12. Кьяра Христова (Болгария) – 47,77