Максим Траньков: «Вижу Щербакову на катке каждый день, она восстанавливает свой прыжковый набор»

Теги Максим Траньков сборная России женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Ледниковый период Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о том, что Анна Щербакова будет вести новый сезон шоу «Ледниковый период».

«У Ани должно неплохо получиться в роли ведущей «Ледникового периода». Как мы знаем, Щербакова очень образованная, здорово сдавала ЕГЭ, поступила недавно в университет. Мне было бы интересно посмотреть на нее. Сравнивать Загитову и Щербакову пока рано. Это еще несостоявшийся тандем.

Алина была и моей соведущей, и дважды вела «Ледниковый период» – опыта у нее, конечно, будет побольше, чем у Ани. Вообще я не вижу смысла кого-либо сравнивать. Каждый ведущий индивидуален, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Что касается разговоров о московской и не московской дикции, я тоже далеко не москвич, но занимаюсь ровно тем же, чем занимаются все москвичи. И тоже в принципе востребован», – сказал Траньков.

«Вопрос про дальнейшую карьеру нужно задавать Ане. По личным наблюдениям, я ее вижу на катке каждый день, она восстанавливает свой прыжковый набор. По крайней мере на тренировки она ходит и работает на них. А что будет дальше – вопрос не ко мне», – добавил он.

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