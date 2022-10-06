Максим Траньков: «Вижу Щербакову на катке каждый день, она восстанавливает свой прыжковый набор»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию высказался о том, что будет вести новый сезон шоу «Ледниковый период».

«У Ани должно неплохо получиться в роли ведущей «Ледникового периода». Как мы знаем, Щербакова очень образованная, здорово сдавала ЕГЭ, поступила недавно в университет. Мне было бы интересно посмотреть на нее. Сравнивать Загитову и Щербакову пока рано. Это еще несостоявшийся тандем.

была и моей соведущей, и дважды вела – опыта у нее, конечно, будет побольше, чем у Ани. Вообще я не вижу смысла кого-либо сравнивать. Каждый ведущий индивидуален, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Что касается разговоров о московской и не московской дикции, я тоже далеко не москвич, но занимаюсь ровно тем же, чем занимаются все москвичи. И тоже в принципе востребован», – сказал Траньков.

«Вопрос про дальнейшую карьеру нужно задавать Ане. По личным наблюдениям, я ее вижу на катке каждый день, она восстанавливает свой прыжковый набор. По крайней мере на тренировки она ходит и работает на них. А что будет дальше – вопрос не ко мне», – добавил он.