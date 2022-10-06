Татьяна Навка: «Почему участие Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода» считают завершением карьеры? У Ани сейчас травма»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась о том, что будет вести новый сезон шоу .

«Почему участие Ани Щербаковой в роли ведущей на шоу «Ледниковый период» уже считают завершением ее спортивной карьеры? Насколько я понимаю, у Ани сейчас травма и она не может принимать участие в соревнованиях.

Должность ведущей в таком шоу – это прекрасная возможность для Щербаковой попробовать себя в чем-то новом. Первый канал молодцы, что придумали такую историю и дали возможность нашим девчонкам-фигуристкам реализовывать себя», – сказала Навка.