Жулин о выступлении своих учеников на контрольных прокатах: «Сыровато, готовность оставляет желать лучшего»

Тренер Александр Жулин высказался о выступлениях своих подопечных на контрольных прокатах сборной России.
На контрольных прокатах выступили ученики Жулина – танцоры Софья Тютюнина и Андрей Багин, а также Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.
«Сыровато, готовность оставляет желать лучшего. В общем и целом, программы мне понравились, а готовность пока хромает.
Достаточно поздно встали в пару и те, и другие, но это нормально. Конечно, я недоволен, но думаю, что к стартам все будет хорошо», – сказал Жулин.