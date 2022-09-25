Жулин о выступлении своих учеников на контрольных прокатах: «Сыровато, готовность оставляет желать лучшего»

Тренер Александр Жулин высказался о выступлениях своих подопечных на контрольных прокатах сборной России.

На контрольных прокатах выступили ученики Жулина – танцоры и Андрей Багин, а также и .

«Сыровато, готовность оставляет желать лучшего. В общем и целом, программы мне понравились, а готовность пока хромает.

Достаточно поздно встали в пару и те, и другие, но это нормально. Конечно, я недоволен, но думаю, что к стартам все будет хорошо», – сказал Жулин.