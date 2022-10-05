Илья Авербух: «Туктамышева – девочка с хорошей головой, с большим творческим потенциалом. Ей сложнее, чем остальным, но тем ценнее ее победы»
Хореограф Илья Авербух, который поставил Елизавете Туктамышевой новую произвольную программу под «Одиночество» Игоря Крутого, рассказал, что изначально планировалась другая музыка.
– Для Туктамышевой ведь изначально планировалась другая музыка?
– Да. Причем с самого начала работы мы оба понимали, что идея не зайдет. Что полноценно реализовать ее на льду попросту невозможно. Но Лизе очень хотелось попробовать, и мы сделали программу. Условно говоря, закрыли гештальт.
Я даже тогда подумал: «А вдруг?» Но «вдруг», конечно же, не случилось. В итоге Алексей Николаевич Мишин попросил меня приехать в Питер и сделать для Лизы что-то более подходящее.
При этом не могу сказать, что работа над первой программой прошла впустую. Скорее, как раз через нее Лиза пришла к тому, что показывает сейчас. Избавилась от каких-то хореографических надуманностей, стала другой.
– Туктамышева всегда отличалась очень мощным, раскатистым стилем, но нынешние правила требуют от фигуриста очень быстрых мелких движений. Насколько сложно это сочетать?
– С одной стороны, фигурист обязан соответствовать правилам вне зависимости от того, удобны они ему, или нет.
С другой, все мы знаем, что в фигурном катании существует негласная табель о рангах. Если ты перешагнул определенную грань и попал в топ, то на какие-то вещи судьи готовы закрывать глаза.
– Согласна. Но нет ощущения, что Лиза зачастую балансирует на этой грани? И судьи порой просто не знают, что с ней делать.
– Возможно. Но при этом Лиза – любимая фигуристка всех без исключения, имеет грандиозный послужной список, высокие титулы.
Она – девочка с очень хорошей головой, очень хорошим языком, образованием, большим творческим потенциалом. Да, ей сложнее, чем остальным. Но тем ценнее ее победы, – сказал Авербух.
«Это история о слепоте во всех ее смыслах. Любая слепота рождает ощущение одиночества». Туктамышева о произвольной программе
Комментарии