Илья Авербух: «Туктамышева – девочка с хорошей головой, с большим творческим потенциалом. Ей сложнее, чем остальным, но тем ценнее ее победы»

Хореограф Илья Авербух, который поставил новую произвольную программу под «Одиночество» Игоря Крутого, рассказал, что изначально планировалась другая музыка.

– Для Туктамышевой ведь изначально планировалась другая музыка?

– Да. Причем с самого начала работы мы оба понимали, что идея не зайдет. Что полноценно реализовать ее на льду попросту невозможно. Но Лизе очень хотелось попробовать, и мы сделали программу. Условно говоря, закрыли гештальт.

Я даже тогда подумал: «А вдруг?» Но «вдруг», конечно же, не случилось. В итоге Алексей Николаевич Мишин попросил меня приехать в Питер и сделать для Лизы что-то более подходящее.

При этом не могу сказать, что работа над первой программой прошла впустую. Скорее, как раз через нее Лиза пришла к тому, что показывает сейчас. Избавилась от каких-то хореографических надуманностей, стала другой.

– Туктамышева всегда отличалась очень мощным, раскатистым стилем, но нынешние правила требуют от фигуриста очень быстрых мелких движений. Насколько сложно это сочетать?

– С одной стороны, фигурист обязан соответствовать правилам вне зависимости от того, удобны они ему, или нет.

С другой, все мы знаем, что в фигурном катании существует негласная табель о рангах. Если ты перешагнул определенную грань и попал в топ, то на какие-то вещи судьи готовы закрывать глаза.

– Согласна. Но нет ощущения, что Лиза зачастую балансирует на этой грани? И судьи порой просто не знают, что с ней делать.

– Возможно. Но при этом Лиза – любимая фигуристка всех без исключения, имеет грандиозный послужной список, высокие титулы.

Она – девочка с очень хорошей головой, очень хорошим языком, образованием, большим творческим потенциалом. Да, ей сложнее, чем остальным. Но тем ценнее ее победы, – сказал Авербух.

«Это история о слепоте во всех ее смыслах. Любая слепота рождает ощущение одиночества». Туктамышева о произвольной программе