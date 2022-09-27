Татьяна Прокофьева: «Музыка Крутого раскрывает Туктамышеву. Она в этой программе другая, ее катание выглядит глубоким и зрелым»

Тренер Татьяна Прокофьева рассказала о том, как ставились программы на новый сезон.

«Лиза уже показала на прокатах в Петербурге новую короткую программу. Предыдущую, премьера которой состоялась в конце сезона на Кубке Первого канала, мы не планировали менять. Но на сборе в Куршавеле хореограф и тренер из Франции Адриен Тессен – в свое время он очень выразительно катался, ставил Лизе показательный номер на композицию «Filling Good», и Алексею Николаевичу пришла идея сделать из него короткую программу.

Эта программа абсолютно Лизин стиль. Она ловко переняла новые для себя движения, и в этой программе очень заметна совершенно новая для нее двигательная канва. Мне это нравится. Лиза уже опытный и состоявшийся спортсмен. Ей можно ставить все, что угодно, за исключением, пожалуй, «супер классики».

Лиза – большой мастер, быстро схватывает все движения, ее тело уже настолько приучено ко всему, что работа с фигуристкой такого уровня превращается в удовольствие. Лиза чувствует себя в этой программе гармонично. Появилась и свежесть в катании, и интерес самой спортсменки. Это что-то новое и для нее, и для нас. Это прекрасно.

Для произвольной программы выбрали сочинение Игоря Крутого, его давно предлагал Илья Авербух, хотя первоначально была совсем другая идея. Лиза уже работала над произвольной программой на композицию Бхима Юнусова. Но, если честно, для меня та программа в чем-то была повтором уже пройденного. Мне казалось, в этой композиции сквозили депрессивные нотки.

Лиза и сама не была в восторге от некоторых моментов, да и у были сомнения относительно музыки. Поэтому решили взять другое, и вспомнили об «Одиночестве» Крутого. Это оказалось попаданием в точку.

Музыка Крутого раскрывает Лизу. Она в этой программе другая. Женственность, руки, чувственность, эмоциональность, выразительность… Наверное, чаще мы привыкли видеть Лизу в зажигательных образах, где-то даже провокационных, эпатажных, а тут она не похожа на себя. Ее катание выглядит глубоким и зрелым.

Она изображает слепую девушку, ее ощущения, переживания, чувства… Мне кажется, в этой программе Лиза раскрывается как цветок, показывая лучшие качества женской натуры. Для меня в этой программе есть гармония, которую Лиза передает очень точно», – сказала Прокофьева.