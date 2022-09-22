«Это история о слепоте во всех ее смыслах. Любая слепота рождает ощущение одиночества». Туктамышева о произвольной программе

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о новой произвольной программе.

В предстоящем сезоне фигуристка будет выступать под композицию «Одиночество» Игоря Крутого.

«Произвольной программы у меня точно не было под такую музыку. Я давно хотела что-то такое лиричное взять, поэтому нет вообще никаких сожалений. Странно, что раньше мы не брали такую музыку, потому что мне кажется, что мне идет.

Это история о слепоте во всех ее смыслах. Слепота физическая, слепота эмоциональная, слепота человеческих отношений, общения, духа. Любая слепота рождает ощущение одиночества – так называется музыка к этой программе.

Я катаю слепую женщину, которая прозревает в середине, у нее появляется надежда, что она сможет видеть всегда, но в конце она понимает, что это было крохотное мгновение счастья. Это искра надежды прекрасная как сон. Она опять уходит в себя, замыкается в своей слепоте и остается в этом мире ни с чем. Даже отрекается от всего, потому что у нее нет больше надежд.

Мы вдохновлялись фильмом «Танцующая в темноте», там очень сложная история, когда женщина с больным ребенком пытается как-то работать и выжить. Она постепенно теряет зрение, но у нее есть ради чего жить и петь, не все так мрачно!

Слепота – значит, я тебя не вижу физически или я не чувствую тебя эмоционально, я оставлена этим миром в темноте собственных сомнений, я закрылась, я отказалась. То есть я одна в этом мире, никто меня не понимает! Страшный момент, когда ты один!

Наверное, каждый человек через это проходит, мне кажется. И у каждого возникает надежда, что все разрешится благополучно, но как выйти из этой ситуации каждый решает сам. Мы решили, что не всегда возможен счастливый финал, все-таки пока эта героиня останется наедине с собой. В темноте своего одиночества», – сказала Туктамышева.

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