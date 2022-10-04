Мишин о конфликте Плющенко и Ягудина: «Оба спортсмена заслуживают нашего уважения и, может быть, преклонения»

Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин Алексей Мишин мужское катание Фигурное катание

Тренер Алексей Мишин высказался о конфликте между олимпийскими чемпионами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным.

«Как я к этому отношусь? Оба спортсмена достойные. В какой-то период один побеждал, в какой-то – другой.

Оба спортсмена заслуживают нашего уважения и, может быть, нашего преклонения», – сказал Мишин.

Ягудин в ответ Плющенко опубликовал картинку Sports.ru с их личными встречами: «Статистика может доказать что угодно, даже правду»

Плющенко – Ягудину: «Кто-то ледовые арены строит, а кто-то до сих пор свои медали досчитать не может. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подписку газеты «Жизнь»

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