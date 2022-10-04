Семененко о падении на шоу Плющенко: «Поскольку все закончилось так, что я жив и здоров, хочется просто забыть эту историю»

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, пересматривал ли свое падение на шоу Евгения Плющенко в апреле, в результате которого получил сотрясение мозга.

– Если вбить в поиске на YouTube , вылезает не прокат, а эта история с травмой. Ты пересматривал это видео или тебе все-таки некомфортно было это все вспоминать?

– Некомфортно. А кому после этого будет комфортно? Один раз, может, видел. Неприятное зрелище. Честно, про это вспоминать не хочется. Уже отвечал в интервью, что причиной был маленький каток, но я также понимаю, что никто ничего не делал специально, чтобы я там упал.

Поскольку все закончилось так, что я жив и здоров, хочется просто забыть эту историю. Естественно, помощь предложили, но я отказался. Может, кто-то хотел интриг, скандалов, но я это не приветствую.

– Сам Евгений Плющенко и с тобой общался после травмы?

– Да, мне сообщения писали.

– Как ты проводил время в больнице? Тебя там поддерживали, приходили к тебе?

– Да, подарков было очень много. Сейчас покажу – вот коробка с множеством всяких артиков, пожеланий, слов поддержки. Я очень благодарен им за внимание, – сказал Семененко.

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