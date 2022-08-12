Продюсер Яна Рудковская рассказала об участии и в ледовом шоу «Лебединое озеро».

«Мы это пока не пиарили это шоу, но раз вы уже увидели афишу, то дам короткий комментарий. Ребята выступят в нашем шоу.

Саша исполнит роль черного лебедя, Марк — черного мага, Евгений — роль принца. Будет в том числе и классический балет от мировых звезд балета.

Постановщик — легенда Большого театра, народный артист России Сергей Филин. Действия будут и на льду, и на паркете, и на сцене. Конечно же, будут превращения. И как же без знаменитого фуэте черного лебедя от балерины на классической сцене?

Будет и огненный прыжковый контент от магических Марка и Саши!

Мы с ребятами обсудили наши идеи и роли — им все нравится, а нам нравятся они. Шоу пройдет в новогодние праздники и много поклонников смогут прилететь в северную столицу, чтобы увидеть любимых фигуристов, услышать музыку великого Чайковского и погулять по историческому Санкт-Петербургу.

Кто исполнит роль друзей принца и роль белого лебедя — пока секрет. Давайте не открывать все тайны сразу», – сказала Рудковская.