Мемориал Панина. КМС. Дикиджи, Угожаев, Лазарев, Зонов, Кутовой выступят с короткими программами

5 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге юноши представят короткие программы.
Мемориал Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Юноши, КМС
Короткая программа
Начало – 17.20 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Участники
Эдуард Карартынян
Дмитрий Шелковников
Федор Зонов
Михаил Полянский
Тимофей Столяренко
Никита Сенцов
Лев Лазарев
Кирилл Андрусик
Полный список можно посмотреть здесь.
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов