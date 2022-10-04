Мемориал Панина. КМС. Дикиджи, Угожаев, Лазарев, Зонов, Кутовой выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты мужское катание Мемориал Панина Андрей Кутовой Владислав Дикиджи Михаил Полянский Николай Угожаев Федор Зонов Лев Лазарев Эдуард Карартынян Дмитрий Шелковников Кирилл Андрусик Никита Сенцов Тимофей Столяренко Фигурное катание

5 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге юноши представят короткие программы.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Юноши, КМС

Короткая программа

Начало – 17.20 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».

Участники

Эдуард Карартынян

Владислав Дикиджи

Андрей Кутовой

Николай Угожаев

Дмитрий Шелковников

Федор Зонов

Михаил Полянский

Тимофей Столяренко

Никита Сенцов

Лев Лазарев

Кирилл Андрусик

Полный список можно посмотреть здесь.

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов

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