Переход Трусовой из «Хрустального» в ЦСКА будет документально оформлен весной (РИА Новости)

Переход фигуристки Александры Трусовой из отделения «Хрустальный» в ЦСКА документально будет оформлен весной.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в Федерации фигурного катания России (ФФКР) заявили, что Трусова будет тренироваться у Светланы Соколовской, но формально продолжит представлять «Хрустальный», где занимается группа Этери Тутберидзе. Причиной стало позднее заявление фигуристки о переходе.

«Это обычная практика, когда фактически фигурист уже перешел к другому тренеру, но документально на соревнованиях продолжает представлять свою прежнюю организацию. Так и в случае с Трусовой. Ее переход в ЦСКА, скорее всего, формально будет утвержден весной», – сообщил источник РИА Новости.

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