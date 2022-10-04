Ирина Роднина: «Трусова показывает свой каприз уже не первый раз. То, что она устроила на Олимпиаде, затмит любое ее событие»

Теги сборная России Ирина Роднина Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Светлана Соколовская Александра Трусова Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила уход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Ну какое же это громкое событие? Это нормальный процесс, когда тренер или спортсмен начинают работать с другими. У нас сейчас нет соревнований в этом сезоне.

Уходить, приходить, менять общество и программу – нормальный процесс. Это просто одна из спортсменок решила показать свой каприз. Она показывает свой каприз уже не первый раз.

А задача любого спортсмена, особенно на Олимпиаде – уметь себя держать в рамках, соревноваться по правилам, требованиям и регламентам, которые есть.

То, что Трусова устроила на Олимпиаде, затмит любое ее событие, и я имею в виду не катание, конечно», – сказала Роднина.

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