Плющенко о возможном появлении танцевальных дуэтов в его академии: «Такая задача мной поставлена, попытаюсь воплотить ее в жизнь»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что в его академии могут появиться танцевальные дуэты.

«Я в парное катание не лезу, в танцы на льду лезть тоже не буду, это не мое, когда ребята [из парного катания] пришли, мы ставили технику прыжковую, но что касается поддержек, выбросов – парных элементов, я не владею этим, считаю, каждый должен заниматься своим делом, условия все даны.

Не люблю забегать вперед, есть цели, да, такая задача (по развитию танцев на льду) мной поставлена, я попытаюсь ее воплотить в жизнь, есть специалисты, веду с ними переговоры. Мои двери открыты для всех.

У нас скоро открытие второго катка, дворца спорта, где будут две арены, прекрасные залы, школа единоборств Александра Липового и школа балета. Дворец действительно огромный, красивый очень, современный, на открытии будет шоу, где выступят мои спортсмены, и состоится товарищеский хоккейный матч», – сказал Плющенко.

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