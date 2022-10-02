Алексей Ягудин: «Мне все равно, где Трусова тренируется, во сколько встает, что она ест и с кем спит. Сейчас мусолить переход нет смысла»

Теги Алексей Ягудин сборная России женское катание Этери Тутберидзе Светлана Соколовская переходы Александра Трусова Фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал переход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской.

«Честно, мне вообще все равно, где она тренируется, у кого она тренируется, сколько по времени она тренируется, во сколько встает, что она ест, с кем спит и так далее.

Я скажу, положителен этот переход или нет, только когда начнется сезон, начнутся турниры, где мы увидим результаты. Сейчас мусолить переход, мне кажется, нет смысла. Желаю им в тандеме с Соколовской удачи», – сказал Ягудин.

«Услышала про себя обидную фразу: к Соколовской ушли – значит, ничего не получится». Новый тренер Трусовой – кто она?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные