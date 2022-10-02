Алексей Ягудин: «Мне все равно, где Трусова тренируется, во сколько встает, что она ест и с кем спит. Сейчас мусолить переход нет смысла»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию прокомментировал переход из группы к тренеру .

«Честно, мне вообще все равно, где она тренируется, у кого она тренируется, сколько по времени она тренируется, во сколько встает, что она ест, с кем спит и так далее.

Я скажу, положителен этот переход или нет, только когда начнется сезон, начнутся турниры, где мы увидим результаты. Сейчас мусолить переход, мне кажется, нет смысла. Желаю им в тандеме с Соколовской удачи», – сказал Ягудин.

«Услышала про себя обидную фразу: к Соколовской ушли – значит, ничего не получится». Новый тренер Трусовой – кто она?