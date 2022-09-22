Вероника Яметова: «На кого из фигуристок равняюсь? Очень люблю Щербакову, она легкая, красивая. Валиева – роскошная. У Трусовой нравятся прыжки»

Российская фигуристка Вероника Яметова рассказала, есть ли у нее желание перейти в группу , а также о том, кто из фигуристок служит для нее примером.

– После твоих выступлений на контрольных прокатах болельщики устроили целый флешмоб. Они хотели, чтобы Этери Тутберидзе взяла тебя в свою группу. Что думаешь об этом?

– Мне бы, конечно, хотелось побывать в группе у Этери Георгиевны. Но пока что у нас идет работа с Еленой Арнольдовной, и я не хочу покидать ее группу. Хочу докататься здесь.

– До конца карьеры?

– Нет. Сколько-то времени покатаюсь тут, а потом, может быть, буду переходить в другую группу.

– Насколько я знаю, ты уже пробовала переходить в группу к Этери Георгиевне?

– Это было, наверное, в апреле 2021 года. Нас позвали попробоваться. Приехали в «Хрустальный» с мамой, покаталась там примерно два дня. Этери Георгиевна сказала, что я ей понравилась, но у нее пока нет возможности меня взять.

– Какие впечатления от двух дней с командой Этери Георгиевны?

– Очень интенсивные тренировки. Конечно, они немного отличаются от наших. Там все интенсивнее, энергичнее, но в целом ход работы такой же, как и у нас.

– Удалось пообщаться с кем-то из звездных фигуристок?

– С Софьей Акатьевой, с Аделией Петросян. Немного, но общались. Я работала в средней группе.

– А есть звезды, на которых ты сейчас равняешься?

– Это Аня Щербакова – очень люблю ее, она легкая, красивая. – роскошная. И Саша Трусова – мне у нее нравятся прыжки, они высокие, сильные. Выделю эту троицу. Болела за них на Олимпиаде в Пекине, – сказала Яметова.