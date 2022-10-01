Гран-при среди юниоров. Башинска и Бомон, Фраджи и Фурно, Беккер и Эрнандес покажут произвольные танцы

1 октября на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске дуэты представят произвольные танцы.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Гданьск, Польша

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 18.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Четвертая разминка

15. Роми Малкольм – Ноа Лафорнара (США)

16. Кристина Бланд – Мэттью Сперри (США)

17. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)

18. Нао Кида – Масая Морита (Япония)

19. Хейли Ю – Брендан Джанг (Канада)

Пятая разминка

20. Хелена Кархарт – Владимир Горовой (США)

21. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

22. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

23. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция)

24. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)

Положение после ритм-танца

1. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) – 67,35

2. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция) – 65,23

3. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 64,17

4. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 63,17

5. Хелена Кархарт – Владимир Горовой (США) – 60,31

6. Хейли Ю – Брендан Джанг (Канада) – 57,40

7. Нао Кида – Масая Морита (Япония) – 56,96

8. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия) – 54,63

9. Кристина Бланд – Мэттью Сперри (США) – 54,45

10. Роми Малкольм – Ноа Лафорнара (США) – 54,18

Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске