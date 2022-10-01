Гран-при среди юниоров. Башинска и Бомон, Фраджи и Фурно, Беккер и Эрнандес покажут произвольные танцы

1 октября на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске дуэты представят произвольные танцы.
Гран-при среди юниоров
5-й этап
Гданьск, Польша
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 18.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.
Четвертая разминка
15. Роми Малкольм – Ноа Лафорнара (США)
16. Кристина Бланд – Мэттью Сперри (США)
17. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)
18. Нао Кида – Масая Морита (Япония)
19. Хейли Ю – Брендан Джанг (Канада)
Пятая разминка
20. Хелена Кархарт – Владимир Горовой (США)
21. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
22. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
23. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция)
24. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)
Положение после ритм-танца
1. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) – 67,35
2. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция) – 65,23
3. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 64,17
4. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 63,17
5. Хелена Кархарт – Владимир Горовой (США) – 60,31
6. Хейли Ю – Брендан Джанг (Канада) – 57,40
7. Нао Кида – Масая Морита (Япония) – 56,96
8. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия) – 54,63
9. Кристина Бланд – Мэттью Сперри (США) – 54,45
10. Роми Малкольм – Ноа Лафорнара (США) – 54,18