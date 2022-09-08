Гран-при среди юниоров. Фам и Роджерс, Гримм и Савицкий покажут ритм-танцы

9 сентября на этапе Гран-при среди юниоров в латвийской Риге дуэты представят ритм-танцы.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Рига, Латвия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 11.30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Первая разминка

2. Джордин Льюис – Ноа Макмиллан (Канада)

3. Лила-Майя Секлет Моншо – Мартин Шарден (Франция)

Вторая разминка

6. Грейс Элизабет Вайник – Егор Баршак (Грузия)

7. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)

8. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)

9. Джорджия Галимберти – Маттео Либассе Манделли (Италия)

Третья разминка

10. Ванесса Фам – Джонатан Роджерс (США)

11. Хильда Тейлор – Урхо Рейна (Финляндия)

12. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

14. Сандрин Готье – Кентен Тирен (Канада)

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Риге