Гран-при среди юниоров. Фам и Роджерс, Гримм и Савицкий покажут ритм-танцы

9 сентября на этапе Гран-при среди юниоров в латвийской Риге дуэты представят ритм-танцы.
3-й этап
Рига, Латвия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 11.30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
2. Джордин Льюис – Ноа Макмиллан (Канада)
3. Лила-Майя Секлет Моншо – Мартин Шарден (Франция)
Вторая разминка
6. Грейс Элизабет Вайник – Егор Баршак (Грузия)
7. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)
8. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)
9. Джорджия Галимберти – Маттео Либассе Манделли (Италия)
Третья разминка
10. Ванесса Фам – Джонатан Роджерс (США)
11. Хильда Тейлор – Урхо Рейна (Финляндия)
12. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
14. Сандрин Готье – Кентен Тирен (Канада)