Александр Жулин: «Алиеву и Игнатову надо пойти в военкомат и показаться, что они существуют. Не думаю, что их призовут»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что фигуристы и получили повестки из военкомата.

«Сказали, что будут призывать срочников, которые уволены в запас. Думаю, если и будут задействовать российских спортсменов, то только в целях общефизической подготовки в каких-то лагерях.

Думаю, это не совсем правильное решение. Я ожидал, что сборников трогать не будут.

Им надо пойти в военкомат и показаться, что они существуют. Не думаю, что их призовут. Если их призовут, то это не совсем правильное решение.

Тем более это люди, которые не имеют вообще никакого опыта. Если и проходили, то это спортрота и формально, поэтому это пушечное мясо», — сказал Жулин.