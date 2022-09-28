Нина Мозер: «В Министерстве спорта заявили, что собираются оградить от призыва всех людей, выступающих в сборных страны»

Заслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала информацию о том, что фигуристы и получили повестки из военкомата.

«Достаточно странно, что повестки пришли фигуристам именно из Санкт-Петербурга. В моей группе их, к счастью, никто не получал.

Но скоро данный вопрос будет решен. Недавно я была в спорта, и там заявили, что собираются оградить от призыва всех людей, выступающих в сборных страны.

Поэтому вопрос с Алиевым и Игнатовым должен быть решен положительно», – сказала Мозер.