Нина Мозер: «В Министерстве спорта заявили, что собираются оградить от призыва всех людей, выступающих в сборных страны»

Заслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала информацию о том, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.
«Достаточно странно, что повестки пришли фигуристам именно из Санкт-Петербурга. В моей группе их, к счастью, никто не получал.
Но скоро данный вопрос будет решен. Недавно я была в Министерстве спорта, и там заявили, что собираются оградить от призыва всех людей, выступающих в сборных страны.
Поэтому вопрос с Алиевым и Игнатовым должен быть решен положительно», – сказала Мозер.