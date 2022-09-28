Нина Мозер: «В Министерстве спорта заявили, что собираются оградить от призыва всех людей, выступающих в сборных страны»

Теги сборная России мужское катание Нина Мозер Министерство спорта России Дмитрий Алиев Макар Игнатов Фигурное катание

Заслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала информацию о том, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.

«Достаточно странно, что повестки пришли фигуристам именно из Санкт-Петербурга. В моей группе их, к счастью, никто не получал.

Но скоро данный вопрос будет решен. Недавно я была в Министерстве спорта, и там заявили, что собираются оградить от призыва всех людей, выступающих в сборных страны. 

Поэтому вопрос с Алиевым и Игнатовым должен быть решен положительно», – сказала Мозер. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные