Костомаров о повестках Алиеву и Игнатову: «На мой взгляд, проблема заключается в том, что в военкоматах сейчас происходит небольшой бардак»

Олимпийский чемпион прокомментировал информацию о том, что фигуристы и получили повестки из военкомата.

«Очень сложно как-то прокомментировать все происходящее. На мой взгляд, проблема заключается в том, что в военкоматах сейчас происходит небольшой бардак. Только поэтому такие случаи и происходят.

Хотя, конечно, трудно давать прогнозы, не зная всех подробностей. Но я не помню таких случаев, чтобы действующим фигуристам приходили повестки.

Раньше спортсмены просто служили в спортротах: ЦСКА или СКА. Я прошел службу точно так же», – сказал Костомаров.