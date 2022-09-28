Костомаров о повестках Алиеву и Игнатову: «На мой взгляд, проблема заключается в том, что в военкоматах сейчас происходит небольшой бардак»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров прокомментировал информацию о том, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.
«Очень сложно как-то прокомментировать все происходящее. На мой взгляд, проблема заключается в том, что в военкоматах сейчас происходит небольшой бардак. Только поэтому такие случаи и происходят.
Хотя, конечно, трудно давать прогнозы, не зная всех подробностей. Но я не помню таких случаев, чтобы действующим фигуристам приходили повестки.
Раньше спортсмены просто служили в спортротах: ЦСКА или СКА. Я прошел службу точно так же», – сказал Костомаров.