Елена Радионова: «В фигурном катании болельщики сейчас озлобленные. У нас любят одного унизить, второго возвысить»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова поделилась мнением о болельщиках в фигурном катании.

«Да, в фигурном катании болельщики сейчас озлобленные какие-то. Я уже не в первый раз говорю, что нужно болеть за своего любимого спортсмена, но ни в коем случае не обидеть другого.

А у нас любят одного унизить, второго возвысить. Комментариев в фигурном катании много как очень хороших, так и очень плохих, к которым иногда даже не стоит серьезно относиться.

Бывает ли страшно что-то сказать из-за хейта? Бывают моменты, когда есть какое-то свое мнение, но не всегда ты его высказываешь в люди, в прессу. Я думаю, так у многих.

В кулуарах мы высказываем свои точки зрения, а в интервью, как правило, многие темы никто не затрагивает и высказывает свое мнение более лояльно», – сказала Радионова.

Артур Даниелян: «Раздражают разборки болельщиков – ненависть, готовы удушить иногда. Разве это нормально?»