Радионова о программах Жилиной: «Хочется сделать что-то более взрослое и осознанное, поэтому у нас две коротких программы. Выберем ту, которая будет ближе Веронике»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова рассказала о постановках программ для фигуристки Вероники Жилиной.

В августе Жилина выступила на контрольных прокатах юниоров с короткой программой под композицию Je t’aime и с произвольной под «Танго Роксаны». Позже она показала еще одну короткую на первенстве Москвы – под музыку из балета «Лебединое озеро».

– Постановки Вероники вызвали огромный ажиотаж, многие раскритиковали их за то, что они слишком взрослые для спортсменки. Вы согласны с этим утверждением?

– Сейчас такой сезон, когда можно экспериментировать, поэтому мы, можно сказать, осознанно пошли на этот риск. Эти программы более осознанные, более взрослые. Когда спортсмену расти, если не в своих программах? На такой случай мы сделали две [коротких] программы.

Одна у нас более взрослая – Je t’aime – про любовь. Любовь – она везде. Она может быть к любимому человеку, к ребенку, к домашнему питомцу, к своему делу. Каждый видит в этой программе что-то свое – свою любовь к чему-то. Это то, что мы хотели донести этой постановкой. Вероника в этой программе – любовь, которая олицетворяет свет.

Вторая наша программа – «Лебединое озеро» – более классическая. Я не могу сказать, что этот образ проще, скорее он ближе Веронике. Это абсолютно известная история в мире фигурного катания. В нашем «лебеде» есть как светлая сторона, так и темная.

В первой части Вероника у нас белый лебедь, а во второй у нее проявляется сущность черного лебедя, и они между собой борются, но в конце все-таки побеждает черный лебедь. Конечно, эта программа хорошо смотрится, но хочется поэкспериментировать, сделать что-то более взрослое и осознанное, поэтому у нас две коротких программы.

Мы выберем ту, которая будет в первую очередь ближе Веронике, может быть, будем чередовать их как-то. Но в любом случае она развивается в этих программах, – сказала Радионова.

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Радионова о критике программ Жилиной: «Программы для того и ставят, чтобы в них человек рос. В интернете много что пишут, для нас важно услышать представителей федерации»