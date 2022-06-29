Артур Даниелян: «Раздражают разборки болельщиков – ненависть, готовы удушить иногда. Разве это нормально?»

Российский фигурист Артур Даниелян рассказал об отношении к скандальным темам в спорте.

– Тебя раздражает излишняя скандальность вашего вида спорта?

– Раздражают разборки болельщиков. Можно любить одного спортсмена, но почему ты считаешь, что другой, который стал выше твоего любимчика, приложил меньше усилий к победе? Можешь не радоваться этому, твое дело. Но относись нейтрально. А у нас ненависть, готовы удушить иногда. Разве это нормально?

– Бывало такое, что в твой адрес было излишнее внимание?

– В плохом смысле – нет. В хорошем, если вспомнить мой хороший сезон, когда я выиграл медали на чемпионате России и Европы, много встречал ярких комментариев, пожеланий. Насчет плохих комментариев – встречаю их, не отстраняюсь, но отношусь спокойно, – отметил Даниелян.