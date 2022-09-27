Радионова о контрольных прокатах: «Меня приятно удивила форма наших фигуристок. Думала, что сезон будет немножко ленивым»

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова поделилась впечатлениями от контрольных прокатов сборной России.

«Очень понравилась организация. Классные промо-ролики. Честно признаюсь, во время выступления я иногда смотрела на них. Девчонки классно позировали.

Меня приятно удивила форма наших фигуристок. Думала, что этот сезон будет немножко ленивым. И они будут постепенно входить в форму, вкатываться. А сегодня пробуют тройной аксель, четверные.

Как будто не начало сезона, а самый разгар. Все настолько разные, настолько шикарные, платья красивые. Как будто бы я пришла на шоу», – сказала Радионова.

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