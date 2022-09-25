Елена Радионова: «Короткая программа Трусовой раскрывает ее с женской стороны. Она сама кайфует от того, что катает»

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова поделилась мнением о новой короткой программе .

Фигуристка выступает под I Put A Spell On You в исполнении Энни Леннокс.

– А как вам короткая Александры Трусовой?

– Мне очень понравилась, она была в ней вообще другая, настолько свободная. Обычно мы привыкли видеть Сашу немножко в другом стиле, а тут она была раскрепощенной девушкой, уже взрослой.

Эта программа раскрывает ее с женской стороны. Мне кажется, она сама кайфует от того, что катает.

– К сожалению, Александра снялась с произвольной. Как думаете, помешает ли ей травма спины вкатиться в сезон?

– Спортсмен сам чувствует, когда ему надо остановиться или продолжить. Это решение Саши.

В любом случае, мы все ждем ее выступлений. У нее столько поклонников, которые всегда будут рады видеть ее на льду, – сказала Радионова.

Наши фигуристы боятся экспериментов: почему Валиева повторяется, а у Трусовой – заезженный хит?

Эй, а где все фигуристы? Мы их так ждали на прокатах, но даже Трусова снялась