Ирина Роднина: «Если Алиев и Игнатов хотят решить все в рамках закона, то пусть берут повестки и идут в военкомат. Это же не значит, что они будут призваны»

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что фигуристы и получили повестки из военкомата.

«Если рассуждать об этой ситуации в рамках закона, то Алиеву и Игнатову надо явиться в военкомат.

Также этим вопросом должны заниматься прежде всего главный тренер фигуристов и, если есть, агенты.

Какие в этом проблемы? Если они хотят решить все в рамках закона, то пусть берут повестки и идут в военкомат. Это же не значит, что ребята будут призваны. Просто не надо нарушать закон», — сказала Роднина.