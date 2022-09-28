Ирина Роднина: «Если Алиев и Игнатов хотят решить все в рамках закона, то пусть берут повестки и идут в военкомат. Это же не значит, что они будут призваны»

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.
«Если рассуждать об этой ситуации в рамках закона, то Алиеву и Игнатову надо явиться в военкомат.
Также этим вопросом должны заниматься прежде всего главный тренер фигуристов Евгений Рукавицын и, если есть, агенты.
Какие в этом проблемы? Если они хотят решить все в рамках закона, то пусть берут повестки и идут в военкомат. Это же не значит, что ребята будут призваны. Просто не надо нарушать закон», — сказала Роднина.