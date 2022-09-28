Тарасова о повестках у Алиева и Игнатова: «Можно отложить это на после чемпионата мира»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Политика Дмитрий Алиев Макар Игнатов Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки в военкомат.

– Татьяна Анатольевна, даже фигуристы могут оказаться сейчас на службе.

– А что, фигуристы – не русские люди? Но это, конечно, совсем уже ни к чему.

– Нужно ли давать спортсменам отвод от армии или все равны?

– Основной состав сборной очень маленький, а эти два спортсмена входят как раз в основной состав. На страну‑то их 4-5 человек. Поэтому выступать будет некем на чемпионате Европы и мира. На пальцах двух рук можно пересчитать наших основных спортсменов.

– Вас шокировала эта информация?

– Не шокирует. Но всегда было исключение из правил. Можно перенести это на конец сезона.

– То есть дать временную отсрочку спортсменам основного состава сборной?

– Да, отложить это на после чемпионата мира, – сказала Тарасова.

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