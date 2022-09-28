Тарасова о повестках у Алиева и Игнатова: «Можно отложить это на после чемпионата мира»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки в военкомат.
– Татьяна Анатольевна, даже фигуристы могут оказаться сейчас на службе.
– А что, фигуристы – не русские люди? Но это, конечно, совсем уже ни к чему.
– Нужно ли давать спортсменам отвод от армии или все равны?
– Основной состав сборной очень маленький, а эти два спортсмена входят как раз в основной состав. На страну‑то их 4-5 человек. Поэтому выступать будет некем на чемпионате Европы и мира. На пальцах двух рук можно пересчитать наших основных спортсменов.
– Вас шокировала эта информация?
– Не шокирует. Но всегда было исключение из правил. Можно перенести это на конец сезона.
– То есть дать временную отсрочку спортсменам основного состава сборной?
– Да, отложить это на после чемпионата мира, – сказала Тарасова.