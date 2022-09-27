Хореограф Навиславская: «Туктамышева взрослеет и становится глубже. В произвольной программе она сделала шаг в понимании образа»

Хореограф группы Алексея Мишина Елизавета Навиславская рассказала о работе над произвольной программой Елизаветы Туктамышевой.

В этом сезоне фигуристка выступает под композицию «Одиночество» Игоря Крутого.

«Лиза растет, взрослеет и становится глубже. Не знаю, как она была до меня в работе. Но сейчас она работает как большой артист или спортсмен.

Для этой программы я ей скидывала видео, также фильм «Танцующая в темноте», от которого родился творческий импульс. Сейчас она настолько погружена в этот материал, что, конечно, выглядит крайне убедительно.

Как артист, который попадает в обстоятельства, начинает их чувствовать и увлекает за собой зрителя, так и Лиза создает в этой программе особую атмосферу. Для меня она в этой программе сделала глубокий шаг в глубину понимания образа», – сказала Навиславская.

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