У Мишиной и Галлямова – Элвис Пресли, у Павлюченко и Ходыкина – Чайковский, у Тарасовой и Морозова – олимпийский Lighthouse. Вся музыка произвольных у пар

Пары показали произвольные программы на контрольных прокатах в Москве.

Наталья Хабибуллина – : Томас Спенсер-Вортли – Ave Maria

– : Петр Чайковский – «Лебединое озеро»

– : Moby – Lift Me Up (Reprise Version)/Natural Blues (ft. Gregory Porter&Amythyst Kiah)

– : Джеронимо Рауч – Come Together, Blues Beatles – Oh Darling

– : Патрик Уотсон – Lighthouse

– Валерий Колесов: The Tenors – Who Wants To Live Forever (ft. Lindsey Stirling)

– : Элвис Пресли – Trouble/Can’t Help Falling in Love

– : Элвис Пресли – Trouble/Love Me Tender/Hound Dog + Дэвид Дэвидсон и Рассел Дэвис – Love Me Tender