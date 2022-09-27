Алексей Железняков: «Дейв Лиз просыпается утром и думает: надо придумать что-то скандальное. Я изначально не верил, что Дэвис и Смолкин могут выступать за США»

Хореограф Алексей Железняков высказался об участии Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в серии Гран-при России.

Фигуристы, который сейчас находятся в США, были заявлены на два этапа соревнований: в Москве (11-13 ноября) и Перми (25-27 ноября). Ранее они пропустили контрольные прокаты сборной России.

«Критики замолчат, когда Дэвис и Смолкин выступят на этапах российского Гран-при. Сейчас очень много фейков и лживой информации.

Тот же американский журналист Дэвид Лиз (сообщавший о возможном переходе Дэвис и Смолкина в сборную США – Sports.ru) просыпается утром, протирает глаза и думает: надо придумать что-то скандальное, а то рейтинги падают.

Таких полно: запускают слухи для поднятия рейтинга, затем начинают все это прогонять», – сказал Железняков.

«Вы же понимаете, что невозможно умолчать новость в официальных источниках, что кто-то будет выступать за другую страну? Я изначально не верил, что Диана и Глеб могут начать выступать за сборную США – это все глупости и фейки», – отметил он.

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