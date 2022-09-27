Авербух на вопрос об участии Дэвис и Смолкина в Гран-при России: «Когда приедут, будем обсуждать»

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Хореограф Илья Авербух высказался о возможном участии танцевального дуэта Диана ДэвисГлеб Смолкин в серии Гран-при России.

Фигуристы, который сейчас находятся в США, были заявлены на два этапа соревнований: в Москве (11-13 ноября) и Перми (25-27 ноября). Ранее они пропустили контрольные прокаты сборной России.

«Когда приедут, будем обсуждать», – сказал Авербух.

Валиева и Трусова в деле, Щербаковой нет, Дэвис и Смолкин заявлены на два этапа (но приедут ли): кто выступит на Гран-при России?

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?

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