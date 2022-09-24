Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Павлюченко и Ходыкин выйдут на лед с произвольными программами

25 сентября на контрольных прокатах сборной России спортивные пары представят произвольные программы.

Контрольные прокаты сборной России

Москва

Спортивные пары

Произвольная программа

Начало – 17.40 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

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– Валерий Колесов

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Наталья Хабибуллина –

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