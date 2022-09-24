Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Павлюченко и Ходыкин выйдут на лед с произвольными программами

25 сентября на контрольных прокатах сборной России спортивные пары представят произвольные программы.
Контрольные прокаты сборной России
Москва
Спортивные пары
Произвольная программа
Начало – 17.40 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Карина Акопова – Никита Рахманин
Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин
Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
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