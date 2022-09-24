Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Павлюченко и Ходыкин выйдут на лед с произвольными программами

Теги сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Александр Галлямов Илья Княжук Дарья Павлюченко Денис Ходыкин контрольные прокаты Никита Рахманин Алексей Брюханов Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Карина Акопова Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Фигурное катание

25 сентября на контрольных прокатах сборной России спортивные пары представят произвольные программы. 

Контрольные прокаты сборной России

Москва

Спортивные пары

Произвольная программа 

Начало – 17.40 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Карина Акопова – Никита Рахманин

Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Евгения Тарасова – Владимир Морозов

Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

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