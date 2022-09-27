Косторная о программах Коляды: «Мне пока не зашло. Я любила его ранние программы за легкость, улыбку и кучу положительных эмоций, которые он дарил болельщикам»

Чемпионка Европы по фигурному катанию поделилась мнением о выступлении мужчин на контрольных прокатах сборной России.

«Для меня открытием стало то, что в воскресенье устроил на льду в произвольной программе . Если кто не вспомнит его сразу, то это парень, который весной этого года так сильно приложился головой об лед на шоу, что за его здоровьем следили тогда все. Я тоже выступала в том шоу в Санкт-Петербурге, и все произошедшее тогда не на шутку всех перепугало.

Именно поэтому мне вдвойне радостно за Женю – он отжег так, что порой хотелось спросить: «Женя, это реально ты?» Да, пусть программа еще не вкатана, пусть это начало сезона, но он просто завел зал. Первая мысль была: «Боже мой, это же шедевр». Человек за межсезонье прокачал все свои навыки.

Что касается новых программ , то мне пока не зашло. Пусть меня и будут критиковать за субъективность, но я любила его ранние программы за легкость, улыбку и кучу положительных эмоций, которые он дарил своим болельщикам. Возможно, потому что мне всегда было близко катание . Но тут каждому свое», – написала Косторная в колонке для ТАСС.