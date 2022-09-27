Косторная о программах Коляды: «Мне пока не зашло. Я любила его ранние программы за легкость, улыбку и кучу положительных эмоций, которые он дарил болельщикам»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная поделилась мнением о выступлении мужчин на контрольных прокатах сборной России.
«Для меня открытием стало то, что в воскресенье устроил на льду в произвольной программе Евгений Семененко. Если кто не вспомнит его сразу, то это парень, который весной этого года так сильно приложился головой об лед на шоу, что за его здоровьем следили тогда все. Я тоже выступала в том шоу в Санкт-Петербурге, и все произошедшее тогда не на шутку всех перепугало.
Именно поэтому мне вдвойне радостно за Женю – он отжег так, что порой хотелось спросить: «Женя, это реально ты?» Да, пусть программа еще не вкатана, пусть это начало сезона, но он просто завел зал. Первая мысль была: «Боже мой, это же шедевр». Человек за межсезонье прокачал все свои навыки.
Что касается новых программ Михаила Коляды, то мне пока не зашло. Пусть меня и будут критиковать за субъективность, но я любила его ранние программы за легкость, улыбку и кучу положительных эмоций, которые он дарил своим болельщикам. Возможно, потому что мне всегда было близко катание Хавьера Фернандеса. Но тут каждому свое», – написала Косторная в колонке для ТАСС.