Татьяна Мишина: «Туктамышева не все каскады прыгнула, но показала, что она в хорошей форме. Коляде надо прыгать поменьше двойных»

Тренер Татьяна Мишина подвела итоги контрольных прокатов сборной России в Москве.

«Лиза Туктамышева молодец. Она же приболела перед прокатами, никто не застрахован от этого. Но у нее были настрой и желание выступать, несмотря на болезнь. Лиза не все каскады прыгнула, но она показала, что она в хорошей форме. Я думаю, всем понравились ее программы.

В целом положительные впечатления от выступления наших ребят. Каждый был готов на определенном уровне. Понятно, что Женя Семененко только начал кататься после травмы и болезни. У него задача была, насколько он сможет показать свою программу с тройными прыжками. Он справился очень хорошо.

То же самое можно сказать и про Глеба Лутфуллина. Но он мог сделать чисто и три четверных, на данный момент он готов был это сделать. Глебу немножко не хватило эмоционально показать концовку программы, чтобы не сбавить свой уровень. В начале программы он очень хорошо проявил себя, ему очень идет эта программа, — сказала Мишина.

«Мише Коляде надо прыгать больше тройных и поменьше двойных. А программа, конечно, произвольная очень интересная, как и его любые программы, которые оставляют след и запоминаются. Программа у него сейчас действительно хорошая.

Он эмоционально не все показал на прокатах. Он же до прокатов просто здорово прокатывал эту программу. Но без прыжков нельзя. Пока начало сезона, еще не оптимальная форма, надо собираться», – отметила тренер.

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