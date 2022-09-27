Косторная о том, почему решила попробовать себя в журналистике: «Интересно рассказать людям о фигурном катании с непривычного ракурса»

Чемпионка Европы по фигурному катанию рассказала, почему решила попробовать себя в журналистике.

«Новый сезон российского фигурного катания стартовал в эти выходные контрольными прокатами в «Мегаспорте». Если бы кто-то еще полгода назад сказал мне, что я буду наблюдать за ними с трибун, я бы, наверное, рассмеялась – «ну только не я». Знала бы я тогда, что летом мне предстоит операция, после которой еще минимум полгода восстанавливаться. Что больничный быт станет для меня обыденностью, а врачи – уже практически родными людьми. И им за их работу, кстати, огромное спасибо.

Ничего не поделаешь, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы. И конечно, да, мне было обидно, что я не на льду. Но раз уж так случилось, я не собираюсь опускать руки и останавливаться. Значит, буду делать то, что могу.

Долгое время я развлекала себя рисованием – у меня это, кстати, неплохо получается. Но мне этого мало, поэтому я решила освоить новую профессию, и выбор пал на журналистику. Всегда было интересно оказаться по ту сторону ленточки в микст-зоне, задать свой вопрос тем, с кем ты еще недавно выступал на одном льду. А где-то и показать, и рассказать людям о фигурном катании с непривычного ракурса.

Возможно, у вас возникнет вопрос, почему именно ТАСС. Тут все просто – во-первых, это имя. ТАСС – агентство с многолетней историей, и эти четыре буквы знают во всем мире. Я и сама не раз давала интервью этому агентству. Во-вторых, уж если и начинать учиться, то делать это нужно, я считаю, именно так. Чтобы в будущем, какую бы сферу журналистики я ни выбрала, а такой вариант я рассматриваю вполне серьезно, за плечами у меня была действительно серьезная школа.

Уверена, что здесь мне помогут, научат, поддержат. А еще я с огромным удивлением узнала, что у ТАСС, оказывается, есть журналисты, которые пишут и снимают для агентства даже из космоса, с борта Международной космической станции», – написала Косторная в своей колонке.