Алена Косторная: «У меня уже есть планы на период восстановления. Это связано с новой сферой деятельности, которая мне очень интересна»

Теги сборная России травмы женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная рассказала о планах на время восстановления после травмы.

Ранее спортсменка перенесла операцию на бедре.

«Ложусь на реабилитацию 27 сентября, сколько времени она займет, я пока не знаю. Но у меня уже есть определенные планы на период восстановления.

Пока могу сказать только то, что это связано с новой сферой деятельности, которая мне очень интересна. И она, безусловно, связана с фигурным катанием», – сказала Косторная.

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